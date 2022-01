Polizisten im Land bekommen höheres Einstiegsgehalt

Polizistinnen und Polizisten in Baden-Württemberg sollen künftig ein höheres Einstiegsgehalt bekommen. Wie das Innenministerium mitteilte, werden Beamte des mittleren Polizeivollzugsdienstes nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung direkt als Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeister in einer höheren Besoldungsgruppe eingestellt. Eine frisch eingestellte Beamtin des mittleren Polizeivollzugsdienstes im Streifendienst beim Polizeipräsidium Stuttgart bekomme demnach beispielsweise statt monatlich rund 2.710 Euro Bruttolohn in Zukunft rund 2.850 Euro gezahlt. Dies solle insbesondere ein Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten im mittleren Dienst sein, so Innenminister Thomas Strobl (CDU) laut einer Mitteilung. Damit sei auch ein Ziel aus dem Koalitionsvertrag der Landesregierung vollständig erreicht, hieß es weiter.