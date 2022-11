per Mail teilen

Die zwei großen Gewerkschaften in Baden-Württemberg sind gegen die Kennzeichnungspflicht von Polizistinnen und Polizisten bei größeren Einsätzen und sehen diese als Misstrauensvotum. Polizist Dominik Frey aus Mannheim versteht dieses Kritik nicht. Es gebe immer Menschen, die etwas an Polizistinnen und Polizisten auszusetzen hätten, aber das könne man ganz normal im Verwaltungsrecht oder Strafrecht klären, so Frey.