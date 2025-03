Polizeisprecher Stefan Wilhelm: Ein Toter und mehrere Verletzte in Mannheim

In Mannheim ist am Mittag ein Mann mit seinem Auto in der Fußgängerzone in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei hat einen Toten und mehrere

Verletzte bestätigt. Über die Schwere der Verletzungen gibt es noch keine weiteren Infos. Der Tatort am Paradeplatz im Zentrum von Mannheim ist weiträumig abgesperrt. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.