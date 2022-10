Bei einem länderübergreifenden Sicherheitstag will die Polizei am Dienstag in Baden-Württemberg verstärkt Kontrollen durchführen. Im Mittelpunkt steht auch Straßenkriminalität.

In fünf Bundesländern will die Polizei am Dienstag besondere Präsenz zeigen und das Sicherheitsgefühl der Bürger dadurch stärken. Der sogenannte Sicherheitstag finde länderübergreifend in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland statt, kündigte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Montag an. "Die Zahl der Straftaten im öffentlichen Raum ging im Jahr 2021 in Baden-Württemberg erneut zurück - das ist Ansporn und Motivation für uns, in unserem Engagement keinen Deut nachzulassen", teilte Strobl mit. Der grenzüberschreitende "Sicherheitstag" findet zum fünften Mal statt. Alle Polizeipräsidien und das Landeskriminalamt beteiligt In Baden-Württemberg sollen Polizistinnen und Polizisten aus allen 13 Polizeipräsidien, des so genannten Polizeipräsidiums Einsatz und des Landeskriminalamts im Einsatz sein. Im Mittelpunkt der länderübergreifenden Aktion stehe die Bekämpfung von Straßenkriminalität sowie Gewalt- und Drogendelikten. Ziel sei es, den Fahndungsdruck auf Kriminelle zu erhöhen und das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stärken, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums dem SWR. Hintergrund der Aktion ist eine Kooperationsvereinbarung der süddeutschen Bundesländer aus dem Jahr 2019. Dadurch seien nach Angaben des hessischen Innenministeriums bereits Erfolge in der Bekämpfung des Wohnungseinbruchs erzielt worden.

