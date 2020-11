So läuft die Überwachung der Corona-Regeln in Mannheim

Unterwegs mit Kommunikations-Team der Polizei So läuft die Überwachung der Corona-Regeln in Mannheim

In der Innenstadt von Mannheim gilt schon seit einigen Wochen eine Maskenpflicht. Ob die Menschen sich daran halten - genauso wie an die anderen Corona-Regeln - überwacht in der Quadratestadt auch ein sogenanntes Kommunikations-Team der Polizei.