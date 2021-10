Polizeigewerkschaften kritisieren: Corona-Vorschriften nicht kontrollierbar

Maskenpflicht im öffentlichen Raum in vielen Städten, zu Hause feiern mit maximal 15 Leuten: Die Polizei muss das eigentlich kontrollieren. In der Praxis könnte das aber scheitern.

Der baden-württembergische Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Hans-Jürgen Kirstein, hält die am Mittwoch von Bund und Ländern vereinbarten Corona-Regeln nicht für umsetzbar.

Kirstein sagte dem SWR: "Die Vorschriften, wie sie jetzt angekündigt worden sind, sind gar nicht kontrollierbar, zumindest nicht flächendeckend für Baden-Württemberg." Zum einen fehle das Personal, zum anderen könnten sich die Bestimmungen von Ort zu Ort ändern. Die Polizisten müssten sich deshalb jedes Mal tagesaktuell informieren, was im Schichtdienst kaum leistbar sei.

In Gebieten mit mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner soll es demnach erhebliche Kontaktbeschränkungen und eine erweiterte Maskenpflicht geben. Bei privaten Feiern dürfen sich nur noch 25 Menschen im öffentlichen und 15 im privaten Raum treffen.

Rechtlich bedenklich

Vor allem die Kontrolle privater Feiern hält Kirstein für problematisch: "Ich halte es rechtlich für bedenklich und glaube auch, dass sowohl die Bundesregierung wie auch die Landesregierung gut daran tut, sich hier rechtlich ein Feedback zu holen." Nach Einschätzung des GdP-Landesvorsitzenden in Baden-Württemberg sei es nicht ohne weiteres möglich, "in eine Geburtstagsfeier hereinzuschneien und nach der Corona-Verordnung zu kontrollieren." Dafür brauche es konkrete Anlässe. Durch die Sonderkontrollen sei die baden-württembergische Polizei schon jetzt ausgelastet: "Die sind schon intensiv und ich glaube, dass es auch wieder intensiver wird, sobald es in der kälteren Jahreszeit auch noch schlimmer wird."

Gewerkschaft empfiehlt Appell an Vernunft

Kirstein geht davon aus, dass stärker als bisher an die Vernunft der Menschen appelliert werden müsse. Vorgaben hätten nur dann Sinn, wenn die Menschen sie auch verstünden. "Dieser Rundumschlag für alles, das führt nur dazu, dass die Leute immer weniger Akzeptanz zeigen." Das zeigten Gespräche, die seine Kollegen auf der Straße führten.

Polizeigewerkschaft kritisiert Informationspolitik

Auch der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Baden-Württemberg (DPolG), Ralf Kusterer, übte im SWR massive Kritik. Für die Polizisten sei es ein großes Problem, tagesaktuell up to date zu sein, also zu wissen, welche Coronaregeln gerade gelten würden. Hier sei das Sozialministerium von Manfred Lucha (Grüne) "nicht professionell unterwegs". Weder Bürger noch Behörden würden richtig informiert.

Kritik an Kontrollen im Nahverkehr

Bei der Kontrolle der Corona-Regeln seien zudem erst einmal die Ortspolizeibehörden zuständig, und gerade in Stuttgart laufe das "unglaublich schlecht", so der Chef der DPolG. Man habe den Eindruck, in Stuttgart würden die Dieselfahrverbote stärker kontrolliert als die Maskenpflicht. Auch der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) komme seiner Verantwortung überhaupt nicht nach selbst einzugreifen - etwa wenn ein Fahrgast ohne Maske in die Straßenbahn steige.