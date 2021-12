Polizeigewerkschaft fordert klare Regeln im Umgang mit Corona-Demos

Mehrere Kommunen haben die angekündigten "Montagsspaziergänge" von Gegnern der Corona-Maßnahmen verboten. Der Polizei erleichtert das den Umgang mit Teilnehmenden.

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Baden-Württemberg, Ralf Kusterer, sagte am Montag in SWR Aktuell, dass die Polizei klare Regeln brauche, um gegen Demonstranten vorzugehen, die sich nicht an die Verbote hielten. "Wir haben schon vor einer Woche begrüßt, dass in Reutlingen ein Alkohol- und Versammlungsverbot ausgesprochen wurde." Die Polizei benötige die Unterstützung der zuständigen Versammlungsbehörde. Das erleichtere das Vorgehen, so Kusterer.

Teilnahme an verbotener Demonstration ist eine Ordnungswidrigkeit

Wer an einer verbotenen Versammlung teilnehme, müsse wissen, dass dies eine Ordnungswidrigkeit darstelle, sagte Kusterer weiter. Wer dazu aufrufe, begehe sogar eine Straftat. "Es wird zu Anzeigen kommen gegen manche Teilnehmer, die sich nicht an die Gesetze halten." Unter anderem in Karlsruhe haben Anti-Corona-Aktivisten für Montagabend zu einem "Montagsspaziergang" aufgerufen. Die Stadt hatte dies verboten. Kusterer sieht die Polizei hier gut gerüstet, um gegen Demonstranten vorzugehen, die sich nicht an die Vorgaben halten.

Weitere Einschränkungen – mehr Radikalisierung?

Der Expertenrat der Bundesregierung hat wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus geraten, weitere Kontaktbeschränkungen zu erlassen. Bund und Länder wollen am Dienstag eventuell darüber beraten. Der Polizeigewerkschafter befürchtet angesichts weiterer Einschränkungen nicht unbedingt eine größere Radikalisierung unter den Gegnern der Corona-Maßnahmen. "Das kann schon sein", so Kusterer. Allerdings seien das in Baden-Württemberg nur "einzelne Personengruppen, mit den wir sowieso immer Probleme haben." Allerdings sei hier die Lage derzeit ruhiger als in anderen Bundesländern.