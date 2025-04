Der Einsatz der Waffe ist für Einsatzkräfte der Polizei das letzte Mittel. 2024 haben Polizisten in BW 13 Mal auf Menschen geschossen - dreimal waren die Schüsse tödlich.

13 Mal haben Polizeikräfte in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr ihre Waffe gegen Menschen eingesetzt. Drei Personen wurden dabei getötet, neun verletzt. Das gab das Innenministerium bekannt. Zuletzt war im Jahr 2020 im Land auf so viele Personen gefeuert worden, auch damals kamen dabei drei Menschen ums Leben. In den Jahren 2021, 2022 und 2023 wurden weniger Fälle registriert.

Schon mehrere tödliche Schüsse in 2025

In diesem Jahr gab es bereits mehrere Fälle, in denen Menschen bei einem Polizeieinsatz gestorben sind - zuletzt Mitte April bei einem Einsatz in Hilzingen (Kreis Konstanz), wo ein Mann mit einer Axt auf die Beamten losgegangen war. Wenige Tage zuvor hatte ein Beamter in Schramberg (Kreis Rottweil) einen 48-Jährigen erschossen. Der Mann hatte eine Waffe auf die Polizei gerichtet - trotz mehrfacher Anordnung sie wegzulegen. In Oldenburg starb vor wenigen Tagen ein junger Mann an Kugeln aus einer Polizeiwaffe.

Insgesamt, heißt es aus dem Innenministerium, sei die Zahl der Schusswaffengebräuche gegen Personen seit vielen Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau. Zudem erfolge der Einsatz der dienstlichen Schusswaffe "als Ultima Ratio unter Beachtung der hohen gesetzlichen Vorgaben" - also als letztes Mittel.

Gewerkschaft beklagt zunehmende Angriffe

"Fast alle Fälle aus 2024 sind nach unseren Informationen gerichtlich abgeschlossen", sagte Ralf Kusterer, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft in Baden-Württemberg. "Die Staatsanwaltschaften haben festgestellt, dass die Schusswaffe zu Recht eingesetzt wurde." Die Polizistinnen und Polizisten hätten korrekt gehandelt. Die Belastung für die Kolleginnen und Kollegen, die schießen mussten, sei außerdem enorm.

Angriffe auf die Polizei nähmen allgemein zu, kritisierte Kusterer. "Wir stellen dazu fest, dass wir es mit immer mehr Menschen zu tun haben, bei denen psychische Vorerkrankungen oder Erkrankungen vorliegen." In einigen Fällen hätte der Taser als Polizeiwaffe vielleicht helfen können, sagte Kusterer. Doch den nutzt die Polizei in Baden-Württemberg nicht im Streifendienst.