Am Montag fuhr ein Auto in der Mannheimer Innenstadt in eine Menschenmenge. Zwei Menschen sind dadurch gestorben und viele verletzt. Die Augenzeugen sind "fassungslos" und berichten geschockt von der Lage vor Ort. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen, es "besteht keine Gefahr mehr für die Bevölkerung".