In der Halloween-Nacht musste die Polizei in BW zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Es kam zu Krawallen und Schlägereien. Eine Party in Kirchheim/Teck geriet außer Kontrolle.

Am Dienstagabend haben Tausende Menschen in Baden-Württemberg Halloween gefeiert - zum größten Teil friedlich. Es kam aber auch zu zahlreichen Polizeieinsätzen, vor allem in der Nacht. Bis zu 30 Personen haben sich nach einer Halloween-Party in Wehr (Landkreis Waldshut) eine Schlägerei geliefert. Sechs Personen erlitten dabei teils schwere Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auslöser war den Angaben zufolge ein Streit zwischen einem Unbekannten und einem 24 Jahre alten Mann.

Autofahrer in Reutlingen mit Machete bedroht

Auch in der Region Reutlingen kam es zu Auseinandersetzungen. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch wurde in Reutlingen ein Autofahrer am Dienstagabend aus einer Menschengruppe heraus mit einer Glasflasche beworfen und anschließend mit einer Machete bedroht. Verletzt wurde demnach niemand. Per Notruf erfuhren die Einsatzkräfte wenig später, dass bei einer Veranstaltung bei einer Sportanlage 50 Menschen in Streit gerieten und ebenfalls eine Person mit Machete gesehen wurde. Als die Beamten eintrafen, waren bereits einige Menschen geflüchtet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Party in sozialen Medien aufgerufen

In Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) geriet eine private Feier am Dienstagabend außer Kontrolle. Wie die Polizei mitteilte, war die Party über die sozialen Medien beworben worden. Dadurch seien deutlich mehr Gäste gekommen als erwartet. Die Party konnte erst mit Hilfe der Beamten aufgelöst werden. Infolgedessen kam es zu Rangeleien, zum Zünden von Böllern in einer Menschenmenge, zu Eierwürfen auf Einsatzfahrzeuge und Beleidigungen gegenüber den Polizisten. Angaben über Verletzte oder die Höhe des Schadens gab es zunächst nicht.

Schachtdeckel ausgehoben

In Metzingen (Landkreis Reutlingen) kam es in der Nacht zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr: Nach Polizeiangaben sollen Unbekannte auf einem Radweg drei Schachtdeckel aus der Verankerung gehoben haben. Ein 17 Jahre alter Radfahrer übersah einen ausgehobenen Schachtdeckel und stürzte. Er blieb aber unverletzt.

Zu 64 Einsätzen mussten die Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim in der Halloween-Nacht ausrücken - 32 Mal, weil Objekte mit Eiern beworfen worden waren. Außerdem wurde der Polizei verbotenes Abbrennen von Feuerwerkskörper gemeldet und in Mannheim brannte am Dienstagabend ein Auto. Insgesamt habe jedoch "das ausgelassene und friedliche Feiern" überwogen, hieß es.

Mann bei Schlägerei vor Diskothek verletzt

Bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen in Friedrichshafen (Bodenseekreis) ist mindestens ein Mensch verletzt worden. Die Gruppen aus jeweils etwa fünf Personen gingen aus zunächst unbekanntem Grund am frühen Mittwochmorgen aufeinander los, wie die Polizei mitteilte. Ein 27 Jahre alter Mann kam anschließend in ein Krankenhaus. Über den Ablauf der Schlägerei und die Verletzungen der weiteren Beteiligten lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die Ermittlungen nun aufgenommen.