Die Ausschreitungen in Stuttgart, Heidelberg und Tübingen sollen sich am langen Wochenende nicht wiederholen. Die Städte und Polizei setzen auf Verbote und mehr Personal.

Nach Auseinandersetzungen zwischen jungen Menschen und Beamten werden von der Polizei Vorkehrungen für das lange Wochenende getroffen. Es werden mehr Polizisten im Einsatz sein als gewöhnlich. Das teilte die Polizei in Stuttgart, Heidelberg und Tübingen mit.

Stuttgarter Freitreppe: gesperrt

In den kommenden Tagen soll in der Landeshauptstadt auch berittene Polizei und Anti-Konfliktteams eingesetzt werden, teilte die Polizei in Stuttgart mit. Am Mittwochabend werden Bauzäune um die bei Jugendlichen beliebte Feiertreppe am Schlossplatz errichtet. Dort hatte es vergangenen Samstag Auseinandersetzungen zwischen jungen Menschen und Polizeibeamten gegeben. Das Bauwerk sei von auf Krawall gebürsteten Menschen als Bühne für ihr Imponiergehabe genutzt worden, erläuterte ein Polizeisprecher. Bei den Ausschreitungen waren mehrere Polizisten verletzt worden.

Die Polizei plant nach SWR-Informationen am Mittwochabend die Freitreppe neben dem Kunstmuseum am Schlossplatz um 19:45 Uhr zu räumen. Samstagabends, Sonntagabends und an Abenden vor Feiertagen gilt dann ein Verweilverbot auf der Freitreppe, jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages. Zusätzlich setzt die Stadt am Mittwochabend auf verstärkte Jugendarbeit um eine Eskalation zu verhindern.

Tübinger Innenstadt: Alkoholverbot

In Tübingen richtet sich die Polizei auf Menschenansammlungen am Holzmarkt ein, wo am vergangenen Wochenende Polizeibeamte Zusammenkünfte junger Leute auflöste. "Die Ansammlung war ein einziger Coronaverstoß und zum Teil aggressiv gestimmt - wir hoffen auf ein ruhiges Wochenende", sagte eine Polizeisprecherin. In der Tübinger Altstadt darf von Mittwoch an zwischen 22 Uhr und 4 Uhr abseits der Außengastronomie kein Alkohol getrunken werden. Das gilt zunächst bis zum 4. Juli.

Heidelberger Neckarwiese: Verweilverbot

In Heidelberg sieht die Polizei vor allem auf dem Areal der Neckarwiese einen Ort möglicher Konflikte. Denn auch dort hatte es tumultartige Ausschreitungen an Pfingsten und am vergangenen Wochenende gegeben. Auf dem beliebten Freizeitareal ist der Aufenthalt von Mittwoch bis Montag jeweils von 22 bis 6 Uhr erneut verboten. Zuletzt war das nächtliche Verweilen dort von Freitag vergangener Woche bis Montagfrüh untersagt worden. Die Polizei habe aber auch die Altstadt und den Bismarckplatz als Verkehrsknotenpunkt im Auge, sagte ein Polizeisprecher.

Krawallmacher kommen oft aus der Umgebung

In den drei Städten kommt laut Polizei eine große Zahl der Randalierer aus einem weiten Einzugsgebiet. Die Männer beispielsweise, die beschuldigt werden in Heidelberg einen Corona-Testpavillion beschädigt zu haben, würden aus aus Mannheim und Karlsruhe stammen. Heidelbergs Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson (Grüne) hatte betont: "Unsere Botschaft ist ganz klar: Stadt und Polizei dulden keinen Krawalltourismus."