Einsatzkräfte in Baden-Württemberg bleiben Ziele von Gewalt

An einer angemeldeten Demonstration gegen Corona-Maßnahmen haben in Pforzheim nach Schätzungen zwischen 1.200 und 1.450 Menschen teilgenommen, erklärte ein Polizeisprecher. Es blieb friedlich. In der Region gab es weitere kleine unangemeldete Demos ohne größere Zwischenfälle. In der Süd-Pfalz, wo Verbote für die als "Montagsspaziergänge" bezeichneten Versammlungen ausgesprochen worden waren, wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise erteilt.