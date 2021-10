400 Polizisten haben am Donnerstag ein Waldstück im Landkreis Biberach und 17 Wohnungen in Baden-Württemberg und Bayern durchsucht. Die Razzia galt einer Gruppe, die sich in Wehrmachtsuniformen getroffen haben soll, erklärte die Polizei.

