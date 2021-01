per Mail teilen

Am Wochenende wurde die Polizei in Baden-Württemberg zu mindestens zwei Tiereinsätzen gerufen - beide Male ging es um ausgebüchste Vierbeiner.

So haben beispielsweise ein Mutterschaf und zwei Lämmer im Landkreis Esslingen am Wochenende dank der Polizei wieder zu ihrer Herde zurückgefunden. Ein Ehepaar habe bei einer Wanderung ein einzelnes laut schreiendes Lamm auf einer Wiese bei Dettingen/Teck entdeckt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Das Tier sei vermutlich in der Nacht zuvor geboren worden. Weil die Wanderer keine Herde und keine Mutter entdecken konnten, alarmierten sie die Beamten, die wiederum die Tierrettung verständigten. Das Muttertier mit einem weiteren Lamm fand die Polizei später, als sie erneut zum Fundort fuhr. Dort habe man auch den Schäfer angetroffen und die verloren gegangenen Tiere und die Herde wieder zusammengeführt. Vermutlich habe sich in der Nacht das Mutterschaf unbemerkt abgesetzt, um ihr Lamm zur Welt zu bringen.

Happy End? Nicht für alle Beteiligten

Ein weitaus traurigeres Ende nahm der zweite tierische Einsatz - dieser war zwar erfolgreich, doch das ausgebüchste Rind wollte sicher nicht gefunden werden. Das Tier hatte sich am Samstag in Krautheim (Hohenlohekreis) von seinem Schlachter entreißen können, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Polizisten und der Metzger versuchten mit "hohem körperlichen Einsatz", das Tier zu fangen und mussten dann einen Tierarzt zur Hilfe rufen.

Mehrere Polizeibeamte, ein Metzger und ein Tierarzt hatten zunächst vergeblich versucht, das Limpurger Rind einzufangen (Symbolbild). dpa Bildfunk Picture Alliance

Dieser spritzte dem Limpurger Rind ein Beruhigungsmittel - das 350 Kilo schwere Tier lief jedoch weiter und graste auf einer Wiese. Erst mithilfe eines Treibwagens gelang es, das Tier einzufangen und in seinen Stall zurückzubringen. Das Rind wird nun erst zwei Wochen später als geplant geschlachtet, weil sich das Beruhigungsmittel zunächst abbauen muss.