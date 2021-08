per Mail teilen

Seit Anfang 2021 sind in Baden-Württemberg die beiden Polizeirabbiner Shneuer Trebnik aus Ulm und Moshe Flomenmann aus Lörrach im Einsatz. Am Montag wurden sie offiziell in ihr Amt eingeführt. Die beiden arbeiten als Vertrauenspersonen innerhalb der Polizei und vermitteln Wissen über das Judentum - das ist bundesweit einmalig.