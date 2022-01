Nutzung sensibler Daten aus Corona-Kontakterfassung: Weitere Fälle bekannt

Staatsanwaltschaften und Polizei haben bundesweit seit 2020 in mehr als 100 Ermittlungsverfahren auf persönliche Daten aus der Luca-App oder auf andere Formen der Corona-Kontakterfassung zurückgegriffen. Auch in Baden-Württemberg haben Ermittlungsbehörden versucht, über Gesundheitsämter an Daten aus der Luca-App zu kommen. Eine Umfrage des ZDF-Nachrichtenportals "heute.de" ergab nun, dass es im Land noch weitere Fälle gab. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart teilte mit, die Polizei habe im Juli 2021 die Gästeliste einer Veranstaltung wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ausgewertet. Auch die Staatsanwaltschaft Mosbach habe im Sommer 2021 Besucherdaten eines Schwimmbads abgefragt, um Geschädigte und Zeugen in einem Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu finden. Baden-Württemberg will Ende Februar über die weitere Nutzung der Luca-App für die Corona-Kontaktdatenverfolgung entscheiden.