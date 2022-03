Polizei stellt 1.300 neue Vollzugsbeamte ein

Bei der Polizei in Baden-Württemberg werden im März und April 1.300 neue Vollzugsbeamte eingestellt. Die Polizei will damit nach Angaben des Innenministeriums dem seit Jahren anhaltenden Personalmangel begegnen. Die 1.300 neuen Polizisten sind die ersten Auswirkungen einer Einstellungsoffensive der letzten Jahre, wie ein Sprecher des Innenministeriums von Baden-Württemberg dem SWR mitteilte. Die frischen Kräfte seien umso wichtiger, weil die Corona-Demonstrationen die Beamten in letzter Zeit stark gefordert hätten. Bei der Polizeidichte pro 1.000 Einwohner liegt Baden-Württemberg im Ländervergleich auf dem letzten Platz. In diesem Jahr endet die Bewerbungsfrist für eine Einstellung in den mittleren Polizeivollzugsdienst im September am 15. März 2022.