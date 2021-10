"Ein Haushalt der Stabilität und des Übergangs", so hat der neue grüne Finanzminister Danyal Bayaz seinen Etatentwurf für das kommende Jahr genannt. Er hat ihn heute in den Landtag eingebracht. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke warf ihm in SWR Aktuell vor, nur so zu tun, als lege er einen ausgeglichenen Haushalt vor. mehr...