Mutmaßlicher "Reichsbürger" wird festgenommen - Schüsse auf Polizisten

Eine Hausdurchsuchung wegen des Verdachts von illegalem Waffenbesitz im beschaulichen Boxberg-Bobstadt bei Heilbronn läuft aus dem Ruder: Der Verdächtige wehrt sich und schießt auf die Polizisten. Ein Beamter wird verletzt. Der Einsatz mit Spezialkräften, Bereitschaftspolizei, Hubschraubern und einer Hundestaffel hält das Dorf mehrere Stunden in Atem. Das Haus gerät aus ungeklärter Ursache in Brand. Der Verdächtige gehört nach ersten polizeilichen Ermittlungen wohl der sogenannten "Reichsbürger"-Szene an. Er wird festgenommen.