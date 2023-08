Nach drei Jahren coronabedingter Pause findet in Göppingen zum ersten Mal wieder die Polizei-Challenge statt - ein Erlebnisferienlager für Schülerinnen und Schüler.

Die Polizei-Challenge ist eine Art Erlebnisferienlager für Schülerinnen und Schüler und findet erstmals seit der Corona-Pandemie wieder beim Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen statt. Für die Polizei in Baden-Württemberg eine Gelegenheit, potentiellen Nachwuchs auf sich aufmerksam zu machen. Denn die Polizei steckt inmitten einer Pensionierungswelle. In den vergangenen vier Jahren sind fast 5.000 Beamte in Pension gegangen. In diesem Jahr werden es noch einmal über 1.000 sein. Dem gegenüber stehen 1.300 Ausbildungs- und Studienplätze, die in diesem Jahr bei der Polizei BW vergeben werden können. Für das nächste Jahr sehen die Zahlen ähnlich aus.

Polizisten schildern Schülern ihren Alltag

Bei der Polizei-Challenge können Schülerinnen und Schüler drei Tage lang einen Einblick in die Polizeiarbeit bekommen. Die Polizei nennt es "Erlebnis-Praktikum". Die Schülerinnen und Schüler campen zusammen im Zelt, überwinden Hindernisse, bestreiten gemeinsam Teamwettkämpfe und bekommen Erfahrungen aus dem Polizeialltag aus erster Hand geschildert.

Dieses Jahr nehmen knapp 100 Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 18 Jahren an der Polizei-Challenge teil. Auch im kommenden Jahr soll die Challenge wieder stattfinden.