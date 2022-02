Bisher nicht erlaubt: Polizei soll in Baden-Württemberg Impfnachweise kontrollieren dürfen

Impfnachweise werden in Baden-Württemberg vom Ordnungsamt kontrolliert, die Polizei darf das nicht. Das will die Landesregierung ändern - Kritik kommt von der FDP.

Die baden-württembergische Landesregierung prüft, ob Polizistinnen und Polizisten künftig Impf- und Genesenennachweise kontrollieren dürfen. Das sagte eine Regierungssprecherin dem SWR. Bislang habe die Landespolizei dafür keine Befugnisse.

Darum darf die Polizei keine Impfnachweise kontrollieren

"Es gibt keine Rechtsgrundlage für die Polizei, um ohne Weiteres Impfnachweise zu überprüfen", bestätigt auch ein Sprecher der Heilbronner Polizei. Für die Prüfung von Gesundheitszeugnissen - dazu zählen Impf- und Genesenennachweise - seien die Ordnungsämter der Kommunen zuständig. "Die Polizei darf immer dann einschreiten, wenn ein Verstoß erkennbar ist", erklärt Sebastian Ritter, Dezernent beim Städtetag Baden-Württemberg. Als Beispiel nennt er die Kontrolle der Maskenpflicht - wer hier gegen die Regel verstoße, sei klar erkennbar.

Beim Impfstatus sei das anders, hier handle es sich um eine anlasslose Kontrolle. "Ich habe keinen Anknüpfungspunkt, wo ich sagen kann, hier hat jemand eine bestimmte Vorgabe nicht eingehalten", sagte Ritter. "Ich muss ins Blaue hinein kontrollieren, und das darf die Landespolizei in der Tat nicht."

Menschen liefern Verdacht zum Teil selbst

Bei einem Verdacht könnten die Beamten aber eine sogenannte Verdachtsanzeige stellen, die das zuständige Ordnungsamt bearbeitet, so der Sprecher der Polizei Heilbronn. "Wenn wir beispielsweise zu einer Wohnung gerufen werden, und da stimmt die zulässige Personenzahl nicht, dann reicht das als Verdacht." Manchmal würden aber auch die Menschen selbst den Anstoß geben: "Es kommt ja nicht selten vor, dass die Leute uns als Repräsentanten des Staates sehen und ihrem Unmut freien Lauf lassen." Je nachdem was gesagt werde, könne auch das als Verdacht ausreichen, so der Sprecher.

Kritik vom Städtetag: Verbesserung beim Land gefordert

Die Hauptarbeit bei Kontrollen von Impf- und Genesenennachweisen liegt aber bei den Ordnungsämtern der Kommunen. Die Ämter würden vor allem stichprobenartig kontrollieren, so Städtetagsdezernent Ritter. Das war etwa bei den Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte so, die noch bis Ende Januar in den meisten baden-württembergischen Landkreisen galten. Dass Polizistinnen und Polizisten nicht ohne weiteres kontrollieren konnten, kritisiert der Städtetag.

"Die Polizei fragt höflich nach, aber wenn jemand sagt: 'Nein, ich will euch das nicht zeigen', dann hat man nicht wirklich eine Möglichkeit."

Man habe das Thema bereits mehrfach ans Land adressiert, so Ritter mit Verweis auf gemeinsame Arbeitsgruppen, in denen der Städtetag vertreten ist. Der Städtetag wünsche sich, dass die Kontrollen der Impfnachweise von Polizei und Ordnungsämtern übernommen würden.

FDP hält Änderung für unverhältnismäßig

Die Landtagsfraktion der FDP ist gegen eine Änderung. "Wir halten eine behördliche Impfkontrolle durch die Polizei weder für zielführend noch für verhältnismäßig", sagte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Er sprach von einer "Büchse der Pandora", die die Landesregierung besser nicht anfassen solle. Viele Fragen seien ungeklärt. "Woher sollen die notwendigen personellen Ressourcen bei der Polizei kommen? Wie soll das so organisiert werden, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz eingehalten wird? Was heißt das Ganze für den Zusammenhalt der Gesellschaft?", fragte der FDP-Fraktionschef.

Gemeinsame Aktionen bei Kontrolle von Ausgangsbeschränkungen

Bei der Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte hatte es gemeinsame Aktionen von Polizei und Ordnungsdiensten gegeben, sagte Ritter. Hintergrund sei auch die Personalsituation bei kleineren Kommunen. Polizistinnen und Polizisten hätten den Ämtern geholfen, indem sie zum Beispiel den Verkehr anhielten oder in bedrohlichen Situationen einschritten und deeskalierten. Die Kontrollen mussten aber immer in Absprache mit den Ämtern stattfinden.

Unterschiedliche Rechtsauffassung: Muss das Ordnungsamt dabei sein?

"Nach unserer Auffassung muss da niemand von der Ordnungsbehörde mit vor Ort sein", so Ritter. Die Aktion müsse nur zwischen Polizei und Amt abgesprochen werden. Tatsächlich sei das aber umstritten, sagte er. Im Zuständigkeitsbereich der Heilbronner Polizei habe es diese Art von Kontrollen nicht gegeben, sagte der Polizeisprecher. Im Rahmen der Amtshilfe müsse das Ordnungsamt immer mit dabei sein, widerspricht er. Auch wegen solcher Unklarheiten wünscht sich der Städtetag eine Änderung der Rechtslage. "Die Maßnahmen, die man ergreift, sollen ja auch rechtmäßig sein", sagte Dezernent Ritter.

Werde die Rechtslage geändert, könne die Polizei viel eigenständiger kontrollieren und so die Ordnungsämter entlasten, hofft der Städtetag. Aus dem Staatsministerium heißt es, aktuell werde geprüft, ob und in welcher Form eine entsprechende Rechtsgrundlage auf den Weg gebracht werden kann. Wie lange das dauert, sei noch nicht abzusehen.

Derzeit keine Ausgangsbeschränkungen in Landkreisen

Auch wenn Ordnungsdienste und Polizei durch die Kontrolle der Corona-Maßnahmen in vielen Bereichen gefordert sind - Ausgangsbeschränkungen gibt es in den Landkreisen derzeit ohnehin nicht. Mit der Änderung der Corona-Verordnung zum 28. Januar wurden die Beschränkungen aufgehoben. Sie gelten erst wieder, wenn in Baden-Württemberg die "Alarmstufe II" in Kraft tritt und ein Landkreis bei der Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 1.500 an zwei aufeinanderfolgenden Tagen überschreitet. Derzeit gilt in Baden-Württemberg "Alarmstufe I".

Was sich mit der Änderung der Corona-Verordnung noch verändert hat, zeigt das SWR Aktuell-Video vom 28. Januar 2021: