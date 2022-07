Weniger Nachwuchssorgen bei Polizei in BW - tausende Neueinstellungen seit 2016

Immer mehr junge Menschen in Baden-Württemberg wollen zur Polizei. Am Freitag übergibt Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Ernennungsurkunde für die zehntausendste Neueinstellung.

Im Jahr 2016 war eine Einstellungsoffensive in der Polizei in Baden-Württemberg gestartet. Sie zeigt jetzt offenbar erste Erfolge. Denn seitdem sind 10.000 neue Beamtinnen und Beamte eingestellt worden. Die Landespolizei kann jetzt die Folgen der anhaltenden Pensionierungswelle ausgleichen.

Auch Teilzeit-Modelle in Polizei-Ausbildung künftig möglich

Jahrelang sind in Baden-Württemberg mehr Beamtinnen und Beamte in den Ruhestand gegangen als Neue eingestellt werden konnten. Die Pensionierungswelle hält nach Angaben des Innenministeriums zwar weiter an, allerdings zeige die Einstellungsoffensive der vergangenen Jahre nun erstmals Wirkung. Die Talsohle sei durchschritten. Nach SWR-Informationen soll es künftig auch Teilzeit-Arbeitsmodelle in der Polizei-Ausbildung geben, um Familie und Beruf besser unter einen Hut zu bringen.

Ehrung für die 10.000. Neueinstellung

Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz werden am Freitagnachmittag in der Polizeihochschule Herrenberg (Kreis Böblingen) die Ernennungsurkunde für die zehntausendste Neueinstellung übergeben.