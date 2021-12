Unangemeldete Corona-Proteste: So will die Polizei in Baden-Württemberg jetzt reagieren

Die Polizei in BW ist zuletzt von unangemeldeten Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen überrascht worden. Nun will sich die Polizei besser vorbereiten - mancherorts mit Problemen.

Bilder wie die vom dritten Adventssamstag in Reutlingen haben viele Leute erschreckt: An einer Veranstaltung unter dem Motto "Für Freiheit, Wahrheit und Selbstbestimmung" hatten nach Angaben der Polizei rund 1.500 Menschen teilgenommen. Demnach wurden Aufforderungen zum Tragen einer Maske ignoriert, die Versammlung sollte deshalb aufgelöst werden. Beim Versuch der Polizei, die Versammlung zu beenden, durchbrachen Teilnehmende nach Polizeiangaben mit Gewalt die Kette der Beamten, so dass diese Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzten.

Polizei fehlt Personal für Suche nach Versammlungsaufrufen im Internet

Solche Szenen sollen sich möglichst nicht wiederholen. Die Polizeipräsidien im Land sind nun in Habachtstellung. Da offenbar viele Versammlungen im Internet verabredet werden, sucht die Polizei deshalb dort verstärkt nach möglichen Informationen und Hinweisen. Doch nicht alle Polizeipräsidien haben offenbar dafür genug Kapazitäten. Das ergab eine Umfrage der Deutschen-Presse-Agentur.

Mannheimer Polizei schaut in Social-Media-Kanäle

Das Polizeipräsidium in Mannheim hat seine Schlüsse aus einer Aktion von rund 2.000 Gegnerinnen und Gegnern der Corona-Beschränkungen vom vergangenen Montag gezogen. Laut Patrick Knapp, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, beobachtet das Mannheimer Polizeipräsidium verstärkt die Sozialen Medien und richtet danach seine Planungen aus. "Uns ist sehr bewusst, dass über Social Media solche Veranstaltungen wie am Montag beworben werden und wir schauen in die Kanäle, die auch für jeden sichtbar sind", so Knapp.

Am Montag seien die Teilnehmenden in Grüppchen durch die Stadt gezogen, um den Eindruck zu erzeugen, dass es sich nicht um eine Versammlung handle, die bei der Stadt hätte angemeldet werden müssen. Es seien keine Banner, keine Poster zu sehen gewesen. Auch eine Kundgebung habe es nicht gegeben. Lediglich der Slogan "Frieden, Freiheit - keine Diktatur" sei skandiert worden, sagte Knapp. Bei dem Einsatz seien sechs Beamte verletzt worden.

Polizei Karlsruhe: komplette Überwachung unmöglich

Im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg werden die meisten Versammlungen nach Auskunft der Polizei angemeldet. Am Montagabend habe es aber eine unangemeldete Aktion in Achern (Ortenaukreis) gegeben. Von den Polizeipräsidien Freiburg, Karlsruhe und Pforzheim heißt es, dass die geheim organisierten Veranstaltungen eher selten bis überhaupt keine Rolle spielten. Wenn die Beamten Hinweise bekämen, dass sich etwa bei (Messengerdienst) Telegram etwas tue, schauten sie genauer hin. "Komplett kann man das ja gar nicht überwachen", sagte eine Polizeisprecherin aus Karlsruhe. Ein Polizeisprecher aus Freiburg meinte: "Das wird sonst nur oberflächlich mitgelesen."

Teilnehmerzahlen bei unangemeldeten Demos in Pforzheim steigen deutlich

Auch die Polizei in Stuttgart beobachtet die Aktivitäten in den Sozialen Medien. Ein Sprecher sagte, manchmal habe man auch Glück, wenn eine Streife vorbeifahre. "Die Kollegen sind sensibel."

In Pforzheim sind die Teilnehmerzahlen bei unangemeldeten Aktionen von Gegnerinnen und Gegnern der Corona-Maßnahmen zuletzt deutlich gestiegen. Nach Angaben eines Polizeisprechers kamen zu den regelmäßigen Demos am Montagabend wochenlang nur rund zwei Dutzend Menschen. Am vergangenen Montag sei es eine dreistellige Zahl gewesen. Er sprach von "mindestens einer Vervierfachung".

Nach Demo: mögliche Verstöße in Villingen-Schwenningen werden geprüft

Die Polizei in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) prüft, ob der nicht angemeldete Protest von Gegnerinnen und Gegnern der Corona-Maßnahmen vom vergangenen Montag gegen das Versammlungsgesetz verstoßen hat. Zwischen 150 und 200 Menschen hatten sich nach Auskunft der Polizei bei dem als Spaziergang bezeichneten Treffen zusammengefunden. Der Protest verlief friedlich. Laut Polizei hatten sich die Menschen über Social Media verabredet.

Innenminister Strobl kündigt Konsequenzen an

Die Entwicklungen der letzten Tage werden laut Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) Konsequenzen haben. "Für Versammlungen werden Auflagen erteilt, um Gewaltexzesse frühzeitig unter Kontrolle zu kriegen. Die Kräfteverfügbarkeit der Polizei wird anhand der Gefahrenlage ausgerichtet und erhöht."

"Die Proteste werden immer lauter, immer heftiger, immer brutaler. Eine kleine Minderheit ist in einer regelrechten Radikalisierungsspirale."

Im baden-württembergischen Landtag sagte Strobl am Donnerstag, Menschen, die das hohe Gut der Versammlungsfreiheit missbrauchten und aus großen Menschenansammlungen heraus Übergriffe verübten, dürfe man nicht walten lassen. Der CDU-Politiker warnte auch eindringlich vor der Planung von Terroranschlägen über das Netzwerk Telegram.

Soziologe spricht von "Katz-und-Maus-Spiel" mit der Polizei

Der Soziologe Dieter Rucht vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin sagte, das sich die Szene radikalisiert habe und noch selbstbewusster und aggressiver geworden sei. Dies habe damit zu tun, dass man das Gefühl habe, Objekt politischer Entscheidungen geworden zu sein. Mit der Stabilisierung der Protestbewegung gehe auch die veränderte Taktik auf der Straße einher. "Um situativ die Oberhand zu behalten, wird ein "Katz-und-Maus-Spiel" mit der Polizei gespielt", sagte Rucht.

In Abhängigkeit der Stärke und dem konkreten Handeln der Polizei werde über die Sozialen Netzwerke abgesprochen, was bei einem Treffen im Einzelnen zu tun ist. Man kann sich verstreuen, in Straßen verschwinden und nach Gelegenheiten suchen, den Protest fortzusetzen. So kann man Gewinner oder Überlegener der Situation sein, so Rucht. Der Soziologe empfahl nicht mit voller Härte gegen alle, die gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen, vorzugehen, sondern nur gegen die Hardliner.