Seit 1994 engagiert sich Deutschland in Missionen zum Aufbau von Polizeistrukturen im Ausland. Aus keinem anderen Bundesland nehmen so viele Beamte teil wie aus Baden-Württemberg.

Seit 30 Jahren beteiligt sich die baden-württembergische Polizei an internationalen Friedensmissionen im Ausland. Ziel dabei ist jeweils, in fragilen Staaten und Krisenregionen beim Aufbau eines funktionsfähigen Polizeiapparats zu helfen. Baden-Württemberg stellt nach Angaben des Landesinnenministeriums im Vergleich aller Bundesländer die größte Zahl an Beamten.

Rund ein Drittel der deutschen Polizisten im Ausland aus BW

Demnach waren in den vergangenen Jahren im Durchschnitt stets zwischen 10 und 15 Polizeibeamtinnen und -beamte aus Baden-Württemberg im Auslandseinsatz. Derzeit seien insgesamt 45 Polizisten aus Deutschland an internationalen Missionen beteiligt, davon 14 aus dem Land.

Die Polizistinnen und Polizisten sollen Führungskräfte der dortigen Sicherheitsbehörden beraten und örtliche Polizeikräfte aus- und fortbilden. Außerdem helfen sie in Grenzregionen bei der Eindämmung der Schleuserkriminalität. Sie werden den Angaben zufolge in den Missionsgebieten grundsätzlich für jeweils 12 bis 18 Monate eingesetzt.

Missionen sollen auch Fluchtursachen entgegenwirken

"Die aktuelle Lage in der Welt zeigt, wie wichtig Polizei- und Friedensmissionen auch heute noch sind", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) dem SWR. Das Ministerium wies auch auf sicherheitspolitische Aspekte der Missionen für Deutschland hin. Instabile Krisengebiete seien immer auch eine Gefahr für die innere Sicherheit in Deutschland. "Unsere Polizei leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit in Europa und Deutschland", sagte Strobl.

Das internationale Engagement hilft dem Ministerium zufolge außerdem dabei, Fluchtursachen zu bekämpfen, indem Stabilität aufgebaut werde. "Sicherheit ist ein Standortfaktor. Ein Land wird sich nur dann auch ökonomisch entwickeln und den Menschen eine Perspektive geben können, wenn der Staat Garant für Sicherheit und Freiheit ist", hieß es. Daher fänden die Projekte auch zunehmend "in Herkunfts- und Transitstaaten irregulärer Migration" statt.

Seit 2015 beteiligt sich die baden-württembergische Polizei zudem an der EU-Agentur für Grenz- und Küstenwache, Frontex. Diese soll die Mitgliedstaaten und Schengen-assoziierte Länder beim Schutz der EU-Außengrenzen unterstützen.

Trainingszentrum für Auslandseinsätze in Böblingen

Die 14 Polizeibeamten aus BW, die derzeit international im Einsatz sind, befinden sich in Griechenland, Bulgarien, Armenien, Georgien, Moldau, Somalia, Gambia, im Kosovo sowie in Israel und den palästinensischen Gebieten. Dort haben bis zum Terrorangriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober auch eine Polizistin und ein Polizist aus BW am Aufbau einer palästinensischen Polizei mitgewirkt.

Begonnen haben die internationalen Polizeimissionen Deutschlands im Jahr 1989. Anfangs waren nur Kräfte des damaligen Bundesgrenzschutzes beteiligt, seit 1994 auch die Bundesländer. An der baden-württembergischen Polizei-Hochschule in Böblingen gibt es zudem eines von bundesweit drei Trainingszentren zur Aus- und Fortbildung für polizeiliche Auslandseinsätze.