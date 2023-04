Am Freitag soll in Baden-Württemberg besonders viel geblitzt werden. Es ist der Haupttag einer europaweiten Aktionswoche. Vor allem bei Schulen und Kitas soll es Kontrollen geben.

Die Polizei in Baden-Württemberg will am Freitag mit besonders vielen mobilen und stationären Kontrollen gegen Temposünder vorgehen. Wegen der Warnstreiks im Bahn- und Luftverkehr könnten mehr Menschen auf den Straßen unterwegs sein. Im Fokus des "Blitzermarathons" sollen vor allem Straßen vor Schulen, Kitas, Altenheimen und Unfallschwerpunkte stehen. Das teilte das Landesinnenministerium auf SWR-Anfrage mit.

Nach eigenen Angaben will es mit den Schwerpunkt-Kontrollen das Gefahrenbewusstsein von Autofahrerinnen und Autofahrern erhöhen. Überhöhte Geschwindigkeit sei der häufigste Grund für tödliche Verkehrsunfälle.

Wo genau die mobilen Messstellen stehen, wird in Baden-Württemberg im Gegensatz zu anderen Bundesländern nicht veröffentlicht. "Wir wollen, dass sich die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer flächendeckend und nicht nur punktuell an die geltenden Tempolimits halten." An welchen Stellen geblitzt wird, entscheiden die örtlichen Dienststellen der Polizei, hieß es vom Innenministerium. Wie in der Region Heilbronn-Franken können Beamtinnen und Beamte ihre Standorte für die Kontrollen aber auch überall anders in Baden-Württemberg mehrmals am Tag wechseln.

"Blitzermarathon" ist Teil einer europaweiten Aktion

Der "Blitzermarathon" in Baden-Württemberg findet im Rahmen der zehnten europaweiten Verkehrsaktion "Speedmarathon" des europäischen Verkehrspolizei-Netzwerks Roadpol statt. Im vergangenen Jahr gab es im März einen "Blitzermarathon". Dabei hatte die Polizei in Baden-Württemberg 15.500 Verstöße festgestellt. 253 Raserinnen und Rasern drohte der Entzug des Führerscheins.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte damals: "Jeder muss damit rechnen geblitzt zu werden, wenn er sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hält". In Baden-Württemberg war im Jahr 2021 laut einer Mitteilung des Staatsministeriums jeder dritte tödliche Verkehrsunfall auf überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen.

Wirkung der Aktionswoche umstritten

Aus Sicht des Innenministeriums trägt der "Blitzermarathon" dazu bei, die Geschwindigkeit auf den Straßen in Baden-Württemberg nachhaltig zu senken und Unfälle zu verhindern. Die langfristige Wirkung ist jedoch umstritten. So zeigte etwa eine Studie der Universität Passau aus dem vergangenen Jahr, dass der Effekt eines "Blitzermarathons" bei notorischen Raserinnen und Rasern schnell wieder verpufft.

Thomas Mohr von der Gewerkschaft der Polizei hat deshalb noch einen anderen Vorschlag. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer beschleunigten gleich nach einem Blitzer schon wieder, sagte er dem SWR. Er wünsche sich deswegen einen zweiten Blitzer gleich ein paar hundert Meter nach dem ersten. "Wer zwei Mal am selben Tag geblitzt wird, muss mit einer deutlich höheren Strafe rechnen. Und dann gibt es möglicherweise auch ein Umdenken."

Polizeikontrollen in mehreren Bundesländern

Die Geschwindigkeitskontrollen laufen teils schon über die ganze Woche hinweg, auch in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Für Freitag haben noch mehr Bundesländer - zum Beispiel Bayern und Hessen - einen "Blitzermarathon" angekündigt. Ob alle Bundesländer sich an der Aktion beteiligen, war bislang nicht klar.