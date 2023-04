Die Polizei geht in dieser Woche gegen Raser auf den Straßen vor. In Baden-Württemberg sollen vor allem an Unfallschwerpunkten häufiger Blitzer stehen.

In dieser Woche will die Polizei in Baden-Württemberg über mehrere Tage mit mobilen und stationären Kontrollen vor allem Temposünder kontrollieren. Das teilte das Landesinnenministerium auf SWR-Anfrage mit. Die Kontrollen finden im Rahmen der zehnten europaweiten Verkehrsaktion "Speedmarathon" des europäischen Verkehrspolizei-Netzwerks Roadpol statt. Die verstärkte Kontrolle von Temposündern wird in Deutschland auch "Blitzermarathon" genannt.

"Blitzermarathon": Polizeikontrollen in mehreren Bundesländern

Haupttag der Kontrollaktionen ist laut Innenministerium der Freitag. Dann sollen 24 Stunden lang viele Geschwindigkeitskontrollen stattfinden. Vor allem vor Schulen, Kitas, Altenheimen und an Unfallschwerpunkten soll geblitzt werden. An welchen Stellen in Baden-Württemberg die Blitzer genau stehen, teilte das Innenministerium dem SWR nicht mit. Wo geblitzt wird, entschieden die örtlichen Dienststellen der Polizei, hieß es.

Auch in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen sind die ganze Woche über vermehrte Geschwindigkeitskontrollen geplant. Andere Bundesländer wie Bayern und Hessen haben lediglich für Freitag einen "Blitzermarathon" angekündigt. Bislang haben sich jedoch nicht alle Bundesländer geäußert, ob sie sich an der Aktion beteiligen. "Rasen ist Ausdruck für rücksichtsloses und egoistisches Verhalten im Straßenverkehr und kostet Menschenleben", sagte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) im Vorfeld.

"Blitzermarathon" soll Gefahrenbewusstsein stärken

Ziel des Blitzermarathons sei es, das Gefahrenbewusstsein zu stärken. Denn überhöhte Geschwindigkeit sei der häufigste Grund für tödliche Verkehrsunfälle, so das baden-württembergischen Innenministerium. Dadurch solle das Geschwindigkeitsniveau nachhaltig gesenkt und Unfälle verhindert werden, hieß es.

Beim letzten europäischen "Speedmarathon" im März 2022 wurden in Baden-Württemberg 15.500 Verstöße festgestellt. 253 Raserinnen und Rasern drohte der Entzug des Führerscheins. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte damals: "Jeder muss damit rechnen geblitzt zu werden, wenn er sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hält". In Baden-Württemberg war im Jahr 2021 laut einer Mitteilung des Staatsministeriums jeder dritte tödliche Verkehrsunfall auf überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen.