Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Sonderkommission des Landeskriminalamts Baden-Württemberg bitten die Bevölkerung im Fall der explosiven Postsendungen an mehrere Lebensmittelunternehmen um Mithilfe. Mitte Februar waren bei einem Getränkehändler in Eppelheim und bei Lidl in Neckarsulm zwei Pakete eingegangen und explodiert. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Die Behörden erhoffen sich jetzt weitere Hinweise auf die Person, die die Pakete mit den Sprengsätzen am Montag, dem 15. Februar 2021 in einer Postannahmestelle in Ulm verschickt hat. Für Informationen, die zur Aufklärung führen, setzt die Staatsanwaltschaft Heidelberg eine Belohnung von 5.000 Euro aus. Hinweise nehmen die Hotline der Sonderkommission unter 0711 5401 3333 oder jede andere Polizeidienststelle rund um die Uhr entgegen. Neben den Paketsendungen an den Getränkehändler in Eppelheim und Lidl in Neckarsulm war eine weitere Sendung an den Babynahrungshersteller Hipp in Pfaffenhofen gegangen. Diese konnte aber rechtzeitig abgefangen und entschärft werden.