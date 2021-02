per Mail teilen

Speziell ausgebildete Hunde sollen der Polizei zukünftig bei Einsätzen helfen, Banknoten zu erschnüffeln. Sechs von ihnen hätten jetzt ihre Ausbildung erfolgreich beendet, teilte ein Sprecher mit. Sie sind damit die ersten in Baden-Württemberg, die über diese besondere Ausbildung verfügen. In einem richtigen Einsatz werden die Banknoten-Spürhunde künftig unter anderem bei Durchsuchungsmaßnahmen, Schwerpunktkontrollen oder Razzien eingesetzt. "Jeder dieser Spezialhunde hat außerdem bereits eine Vorausbildung zum Rauschgiftspürhund", erklärte der Sprecher weiter. Nach Abschluss des einjährigen Pilotversuchs wird hinsichtlich der Bereithaltung von Banknoten-Spürhunden eine Ausweitung auf alle regionalen Polizeipräsidien in Baden-Württemberg geprüft.