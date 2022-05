Vorwurf der sexuellen Belästigung gegen Landespolizei-Inspekteur: SPD fordert Aufklärung wegen eines Briefes an Journalisten

In der Affäre um die Sex-Vorwürfe gegen den Polizei-Inspekteur kritisiert die SPD Innenminister Strobl. Sie fordert eine Sondersitzung eines Landtagsausschusses - wegen eines Briefes an die Presse.

Seit fünf Monaten stehen nun die Vorwürfe gegen den Inspekteur der baden-württembergischen Polizei im Raum, er habe eine junge Hauptkommissarin bedrängt und ihr später Karrierevorteile gegen Sex versprochen. Nach wie vor ermittelt die Justiz. Nun gibt es Streit um ein Schreiben des Anwalts des Polizei-Inspekteurs an das Innenministerium kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres. Darin hatte sich der Anwalt unter anderem wegen des verhängten Disziplinarverfahrens gegen den ranghöchsten Polizisten im Land beschwert und ein Gespräch seines Mandanten angeboten. Dieser Brief war wenige Tage später an die Presse gelangt. Wer ihn weitergab, war damals unklar. Weil das Schreiben des Rechtsanwalts aber an die Öffentlichkeit gelangte, wurde die Staatsanwaltschaft auch in dieser Sache aktiv - wegen des Verdachts der Verletzung des Dienstgeheimnisses.

Ministerium: Haben Anwaltsschreiben selbst an Presse weitergegeben

Das baden-württembergische Innenministerium sei damals nicht glücklich darüber gewesen, dass das Schreiben an die Presse ging, berichtete zunächst die "Stuttgarter Zeitung". Nun, viele Monate später, die Kehrtwende.

Das Ministerium bestätigte am Montag einen Bericht der Zeitung, dass das Ministerium selbst das Schreiben an einen Journalisten weitergeleitet hatte - mit Zustimmung von Innenminister Thomas Strobl (CDU) und seiner Staatssekretäre. Damit wurden auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen der Verletzung des Dienstgeheimnisses gestoppt.

SPD: "Strobl wollte Öffentlichkeit bewusst in die Irre führen"

Die SPD spricht nun von einem ungeheuerlichen Vorgang. Der Innenexperte der Sozialdemokraten, Sascha Binder (Wahlkreis Geislingen), fordert nun Aufklärung und verlangt eine Sondersitzung des Innenausschusses des Landtags. Ganz offenbar habe Innenminister Strobl die Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen gestoppt und die Öffentlichkeit ganz bewusst in die Irre geführt, so der Vorwurf. Wer so handele wie Innenminister Strobl, wolle wohl Schlimmeres verbergen, sagte Binder.

Diesen Vorwurf weist eine Ministeriumssprecherin gegenüber dem SWR zurück: Man lege Wert auf maximale Transparenz. Das Bekanntwerden des fraglichen Schriftstückes sei mit diesem Transparenzinteresse vereinbar. In einem Brief an das Ministerium hatte der Anwalt des ranghöchsten Polizeibeamten ein persönliches Gespräch vorgeschlagen. Es habe nicht der Hauch eines Anscheins entstehen dürfen, dass das Ministerium, "wie vom Rechtsanwalt vorgeschlagen, Angebote zum persönlichen Gespräch außerhalb des rechtlich vorgesehenen Verfahrens beschreitet". Deshalb sei man damit an die Öffentlichkeit gegangen. Man setze auf volle Transparenz und habe die Integrität des Verfahrens sicherstellen wollen, hieß es. Das Schreiben beinhalte zudem keine Dienstgeheimnisse, die es zu schützen gelte, so das Ministerium.

Auch AfD will Sondersitzung beantragen

Aber nicht nur die SPD will Aufklärung vom Innenministerium, sondern auch die AfD. "Die Blockade von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und das Durchstechen eines vertraulichen Anwaltsschreibens bedürfen der restlosen Erklärung durch den Innenminister", betonte deren Innenpolitiker Hans-Jürgen Goßner. "Es darf nicht der Schatten eines Verdachts von Amtsmissbrauch bleiben". Goßner zeigte sich besorgt, dass in der Ministeriumsspitze ein Netzwerk existiere, das die schützende Hand über Verantwortliche der Affäre halte.

So fordern SPD und AfD nun im Innenausschuss des Landtages Aufklärung, weil sie dem Haus von Innenminister Strobl die Weitergabe von Dienstgeheimnissen an die Presse vorwerfen. Die Sitzung soll an diesem Mittwoch (4. Mai) stattfinden.