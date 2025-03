Schuldenpaket auch Thema bei Grünen und FDP

Beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach war mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und der Grünen-Co-Vorsitzenden Franziska Brantner viel Parteiprominenz vor Ort. Auch hier war das Schuldenpaket von Union und SPD Thema. Für Ministerpräsident Kretschmann ist das "im Großen und Ganzen" vernünftig. Bei der FDP, die den politischen Aschermittwoch in Karlsruhe beging, kamen die milliardenschweren Pläne daher gar nicht gut an. Für ein Sondervermögen sei die FDP zwar bereit, jedoch nicht für Schuldenorgien, so der Landesvorsitzende Hans-Ulrich Rülke.