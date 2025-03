Politischer Aschermittwoch: Große Häme bleibt aus

Der politische Aschermittwoch stand bei den Parteien ganz im Zeichen der Bundestagswahl. Entsprechend fiel die große Häme zwischen den voraussichtlichen Koalitionspartnern Union und SPD aus. CDU-Landeschef Manuel Hagel sagte beim Treffen seiner Partei in Fellbach (Rems-Murr-Kreis), man müsse alles tun, was die Wirtschaft stärkt. Er glaube, das sei mit der SPD möglich. Beim politischen Aschermittwoch der SPD in Ludwigsburg freuten sich die Teilnehmer, dass die Union jetzt ein Sondervermögen auflegen will - so wie seine Partei es immer wieder gefordert habe, betonte der Vorsitzende der SPD Baden-Württemberg, Andreas Stoch.