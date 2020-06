Die Parteien im Land haben sich am Mittwoch traditionell zum Politischen Aschermittwoch getroffen. Nach dem Anschlag im hessischen Hanau und vor der Wahl eines neuen CDU-Bundesvorsitzenden ging es nicht nur um Schlagabtausch mit den Gegnern.

Die baden-württembergische CDU-Spitze hat sich beim Politischen Aschermittwoch der Landespartei in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) für Friedrich Merz als künftigen Bundesparteichef ausgesprochen. CDU-Landeschef Thomas Strobl und Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann erklärten am Mittwoch, beim Bundesparteitag im April für Merz stimmen zu wollen. Strobl sagte, Merz habe ein sehr hohes Ansehen in der baden-württembergischen Wirtschaft. Zudem könne es mit ihm am besten gelingen, Wähler von der AfD zurückzuholen. "Das ist für unsere Demokratie wichtig", sagte Strobl.

CDU-Landesspitze will für Merz stimmen Beim Politischen Aschermittwoch in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) hat sich die CDU-Landesspitze für Friedrich Merz als künftigen Bundesparteichef ausgesprochen.

Strobl sprach sich in Fellbach noch einmal entschieden gegen ein Zusammenwirken seiner Partei mit der AfD und mit der Linken aus. Eine Partei, in der Rassismus, Antisemitismus und Nazis eine Heimat fänden, könne niemals ein Partner für Demokraten sein, sagte Strobl. "Niemals darf die AfD unser Land regieren."

Kramp-Karrenbauer: "Keine Nabelschau"

Auch die scheidende CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer kam nach Fellbach. Sie warnte ihre Partei angesichts des Konkurrenzkampfes um ihre Nachfolge vor einer allzu intensiven Selbstbeschäftigung. "Wir dürfen nicht den Fehler machen zu glauben, wir als Partei seien der Nabel der Welt." Trotz der derzeitigen Probleme sieht Kramp-Karrenbauer die CDU auch künftig als Volkspartei. "Wir dürfen uns nicht ins Bockshorn jagen lassen. Auf die Werte, die wir vertreten, auf die kommt es nach wie vor an."

SPD: Entschieden gegen Rechtsextremismus

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch kritisierte die Haltung der Landes-CDU zu Friedrich Merz. "Wir brauchen keine Politik, die sich mit Vergangenheitsbewältigung beschäftigt, sondern echte Zukunftspolitik", sagte Stoch beim Politischen Aschermittwoch seiner Partei in Ludwigsburg. Vor 500 Teilnehmern rief er zu einem entschiedenen Kampf gegen Rechtsextremismus auf. "Lasst uns dieses Jahr gegen rechte Umtriebe und die AfD kämpfen." Stoch kritisierte das Verhalten von FDP und CDU in Thüringen. In Richtung grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg beklagte er unter anderem den Unterrichtsausfall an den Schulen.

Grüne: "Massives Rassismusproblem" in Deutschland

Die Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock sprach bei der Aschermittwoch-Veranstaltung der Landes-Grünen in Biberach von einem "massiven Rassismusproblem in diesem Land". Angesichts rechten Terrors gebe es nichts zu relativieren: "Nazis sind Nazis." Dem Bewerber um den CDU-Parteivorsitz, Friedrich Merz, warf sie in diesem Zusammenhang Konzeptlosigkeit vor, die sie "erschaudern" lasse. Mit Blick auf die Landwirtschaft sagte Baerbock: "Da stimmt was nicht in unserem System." Angesichts von Großbetrieben mit mehreren tausend Hühnern gelte für die kleinen Höfe: "Wachse oder weiche!" Das müsse sich ändern.

"Wir haben ein Problem mit rechtem Terror" Beim Politischen Aschermittwoch der baden-württembergischen Grünen in Biberach war Bundesvorsitzende Annalena Baerbock zu Gast. Sie fand nach dem Anschlag in Hanau direkte Worte gegen Rechts.

Kretschmann spricht zu protestierenden Bauern

Vor der Gigelberghalle in Biberach machten mehrere hundert Bäuerinnen und Bauern auf ihre Lage aufmerksam. Sie waren mit 360 Traktoren aus dem Umland angereist, um ihren Forderungen nach einer lebensfähigen Landwirtschaft Nachdruck zu verleihen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach vor Beginn der Veranstaltung kurz zu ihnen und sagte, er kenne die Probleme der Landwirtschaft und wolle sie nicht gegen sie lösen, sondern mit den Bäuerinnen und Bauern.

Kretschmann zu den Bauern: Wir brauchen eine gemeinsame Lösung Der Politische Aschermittwoch der Grünen in Biberach ist von Bauernprotesten begleitet worden. Die Landwirte demonstrierten gegen die schlechte wirtschaftliche Lage vieler Betriebe. Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) zeigte Verständnis.

FDP: Klare Abgrenzung gegen AfD

Die baden-württembergische FDP begann ihren Politischen Aschermittwoch in Karlsruhe mit einer Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer des mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlags von Hanau. Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke, Landeschef Michael Theurer und der Vize-Fraktionschef im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff, betonten nochmals die scharfe Abgrenzung gegen Rechts. Eine Zusammenarbeit mit der AfD komme unter keinen Umständen in Frage. "Keinen Fußbreit den Hasspredigern, keinen Fußbreit den Antisemiten, keinen Fußbreit den Mördern", sagte Lambsdorff.

Mit Blick auf die kommende Landtagswahl in Baden-Württemberg sieht Landtagsfraktionschef Rülke eine Koalition aus CDU, SPD und FDP als Möglichkeit. "Wenn wir uns jetzt anschauen, was ist arithmetisch vielleicht möglich und was wünschenswert wäre, dann sage ich: eine Deutschlandkoalition ist durchaus eine realistische Perspektive nach der nächsten Landtagswahl", sagte Rühlke. Der amtierenden grün-schwarzen Koalition im Land stellte er ein schlechtes Zeugnis aus: Weder bei der umweltfreundlichen Mobilität noch der Digitalisierung im Land sei sie vorangekommen.