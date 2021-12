Wahlen und Corona heizen politisch motivierte Kriminalität in Baden-Württemberg an

Zwei wichtige Wahlen und eine aufgeheizte gesellschaftliche Atmosphäre durch Corona: Die Zahl der politisch motivierten Straftaten im Land ist deutlich gestiegen.

In Baden-Württemberg hat sich die Zahl politisch motivierter Straftaten mit 3.530 Fällen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 2021 fast verdoppelt (Vergleichszeitraum 2020: 1.836 Fälle). Das hat das Landesinnenministerium am Mittwoch mitgeteilt. 41 Prozent, also 1.464 Fälle, der Gesamtstraftaten stünden in Zusammenhang mit den Landtags- und Bundestagswahlen, darunter vor allem Sachbeschädigungen.

Fast 500 Straftaten in Verbindung mit Corona

Außerdem seien bis Oktober knapp 490 Straftaten im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen verzeichnet worden. Diese Zahl dürfte noch höher liegen, da die Polizei bei den Corona-Protesten vergangene Wochen hunderte weitere Straftaten dokumentiert hat. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 104 Fälle.

Die politischen Rahmenbedingungen seien laut Innenminister Thomas Strobl (CDU) nur schwer mit denen der Vorjahre zu vergleichen: "Sowohl die Landtags- und Bundestagswahl als auch die Pandemie boten oder bieten im Jahr 2021 Tatanreize und Tatgelegenheiten für politisch motivierte Straftaten." Allein in Zusammenhang mit der Landtags- und der Bundestagswahl habe das Landeskriminalamt in den ersten drei Quartalen dieses Jahres insgesamt 1.464 Straftaten registriert, darunter vor allem Sachbeschädigungen.

"2021 war ein Jahr mit besonders viel politischem Zündstoff."

"Verrohungstendenzen" in der Gesellschaft?

Das Innenministerium sprach am Mittwoch zudem von "klaren Verrohungstendenzen". Die Zahl der in den ersten drei Quartalen registrierten Delikte der Hasskriminalität zum Beispiel gegen Politikerinnen und Politiker sowie Beamtinnen und Beamte stieg um 10,1 Prozent auf 478 Straftaten, darunter auch 21 Gewalttaten. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 18. Rechtsextreme oder von Rechten motivierte Taten seien weiter "erheblich überrepräsentiert".

Für die SPD ist der Anstieg politisch motivierter Straftaten Ausdruck einer Ablehnung der Demokratie. Corona sei nur der Brandbeschleuniger. Die Partei fordert einen Sonderstab "Corona-Extremismus" unter Federführung des Staatsschutzes.