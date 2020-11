In vielen Städten Baden-Württembergs wird am Montag der Opfer der Novemberpogrome vom 9. November 1938 gedacht. Wegen der Corona-Pandemie finden viele Veranstaltungen dieses Jahr in eingeschränkter Form oder online statt.

Es sei "eine Schande, dass im Jahr 2020 Synagogen unter Polizeischutz stehen müssen", sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) laut Mitteilung zum Gedenken an die Novemberpogrome vor 82 Jahren. Strobl rief zu einem entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus auf. Es sei eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, jederzeit dafür einzustehen, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland sicher leben können, so der Minister. Anders als 1938 würden heute die jüdischen Gemeinden bei der Abwehr des Antisemitismus aber nicht allein gelassen.

Die Novemberpogrome 1938 "Pogrome" bezeichnen gewalttätige Ausschreitungen gegen nationale, religiöse oder ethnische Minderheiten. Im November 1938 setzten die Nationalsozialisten einen Gewaltexzess gegen jüdische Menschen und Einrichtungen in Gang, die sogenannten Novemberpogrome. Höhepunkt war die "Reichspogromnacht" vom 9. auf den 10. November 1938. Jüdische Geschäfte, Schulen und Waisenhäuser wurden angezündet, Wohnungen geplündert. Synagogen gingen in Flammen auf. Propagandistischer Aufhänger dafür war die Erschießung des deutschen Botschafters Ernst vom Rath in Paris mutmaßlich durch den Juden Herschel Grynszpan.

Gedenken in Mannheim - größte jüdische Gemeinde vor dem Zweiten Weltkrieg

Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Mannheim gemessen an seiner Gesamtbevölkerung die größte jüdische Gemeinde im heutigen Baden-Württemberg. Zu dem Gedenkgottesdienst am 9. November laden traditionell die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) und die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Rhein-Neckar ein. Auch dieses Jahr soll mit einem ökumenischen Gedenkgottesdienst in der Mannheimer Konkordienkirche an die Pogromnacht erinnert werden. Da wegen der Corona-Schutzmaßnahmen die Zahl der Sitzplätze in der Kirche stark begrenzt werden muss, wird der Gottesdienst aufgezeichnet und ist ab 10. November online aufrufbar. "Wir fühlen Scham darüber, dass die Kirchen damals weitgehend geschwiegen und so viele Menschen weggeschaut haben", sagten die Organisatoren des Gottesdienstes, Joachim Vette, von der ACK, und Bernhard Boudgoust von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit.

Die Stadt Heidelberg stellt am Synagogenplatz Steine bereit. So können Bürger nach jüdischem Brauch einen Stein am dortigen Mahnmal niederlegen. Auch in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) kann man individuell der Opfer gedenken, die Stadt stellt dafür ebenfalls Steine zur Verfügung. Zu einer Gedenkveranstaltung lädt auch die Gemeinde Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) an der ehemaligen Synagoge Leutershausen ein. Weitere Veranstaltungen im Rhein-Neckar-Kreis in Weinheim, Mosbach, Buchen und Hockenheim mussten wegen der aktuellen Corona-Lage abgesagt werden.

Gedenken an Novemberpogrome vor allem online

Die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW) hält ihre Gedenkveranstaltung online ab. Der Livestream beginnt um 18 Uhr, wie die IRGW mitteilte. In Göppingen lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen zum ökumenischen Friedensgebet in der Friedenskirche ein. Der im Anschluss geplante Friedensweg zum Synagogenplatz und die städtische Gedenkveranstaltung fallen wegen der Corona-Auflagen aus.

In Karlsruhe, Baden-Baden und Pforzheim wurden alle öffentlichen Gedenkfeiern abgesagt. Allerdings soll es in Baden-Baden ein nichtöffentliches Treffen mit Vertretern der Stadt und der israelitischen Kultusgemeinde geben. In Pforzheim ist für Montagvormittag eine digitale Gedenkfeier geplant. Im Internet wird ein Video gezeigt, das Schüler des Hilda- und des Reuchlin-Gymnasiums produziert haben.

Auch der badische evangelische Landesbischof, Jochen Cornelius-Bundschuh, hat an die Schuld der Kirchen erinnert. Es sei ein langer Weg gewesen, "bis die Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg den Mut fanden, ihre Schuld zu bekennen und umzukehren", heißt es in einer Pressemitteilung. Heute würde die badische Landeskirche allen Formen des Antisemitismus widerstehen, "wie er sich gerade wieder in unserer Gesellschaft breitmacht". Die Kirche knüpfe heute auf allen Ebenen Verbindungen mit den jüdischen Gemeinden, man sei "unauflöslich" verbunden.

In Heilbronn fand das Gedenken dieses Jahr ebenfalls ohne Publikum statt. Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) und die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Avital Toren haben einen Kranz niedergelegt. Das Erinnern sei wichtig, wenn man sehe, dass sich auch heute wieder jüdische Bürger um ihre Sicherheit sorgen müssten, so Mergel.

Auch in Heilbronn wurde die ehemalige Synagoge 1938 in Brand gesteckt. Jedes Jahr wird daran mit einer Kranzniederlegung am Synagogengedenkstein an der Allee in der Innenstadt erinnert. SWR SWR

Steinmeier erinnert an Novemberpogrome von 1938

Auch bundesweit erinnern Politiker und Religionsvertreter am Montag an die Novemberpogrome 1938. Dieser "widerwärtige Gewaltausbruch" habe nicht den Beginn der Judenverfolgung in Deutschland markiert, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag in einer Videobotschaft an den israelischen Präsidenten Reuven Rivlin. Die Pogrome seien vielmehr "auf lange Jahre der Diskriminierung, Einschüchterung und Anfeindung" gefolgt. "Und sie sind eine eindringliche Warnung an uns heute", betonte Steinmeier. Es beschäme ihn, dass Juden mit einer Kippa sich auf Straßen in Deutschland nicht sicher fühlten. Es sei nötig zu handeln und gegen den Antisemitismus zu kämpfen, so Steinmeier.