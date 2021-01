per Mail teilen

Die Gewerkschaft Verdi kritisierte die bisherige Regelung für die Corona-bedingte Teilöffnung der Kindertagesstätten. Am Montag hat sie konkrete Forderungen an die Politik formuliert. Obwohl der sogenannte Lockdown bis 14. Feburar gilt, könnten Kitas und Grundschulen in Baden-Württemberg schon ab kommender Woche wieder öffnen.