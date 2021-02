Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Hoffnungen auf eine Lockerung des harten Corona-Lockdowns gedämpft. Aber: bald folge mehr Impfstoff und die Terminvergabe solle vereinfacht werden.

"Das Bestreben ist unter 50 zu kommen. Wenn wir in diese Nähe nicht kommen, wird es eher zu Verlängerungen kommen", sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei einer Regierungspressekonferenz am Dienstag. Er beobachte mit Besorgnis, dass sich die Corona-Infektionszahlen "in einer Seitenbewegung befinden". Der hohe R-Faktor beunruhige ihn, so Kretschmann und fügte hinzu: "Es gibt offensichtlich immer noch zu viele Kontakte".

Baden-Württemberg deutschlandweit mit niedriger Neuinfektionsrate

Baden-Württemberg liege mit einem Wert von 74,2 bei den Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner am besten von den 16 Bundesländern, sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Kurz vor Weihnachten lag diese Sieben-Tage-Inzidenz im Land bei über 200. Jedoch: "Die Unsicherheit bleibt", sagte Kretschmann. In einer Pandemie sei es schwer zu planen.

Nächste Woche Mittwoch wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber sprechen, ob der seit dem 16. Dezember geltende Lockdown mit vielen geschlossenen Geschäften und Schulen sowie Kitas im Notbetrieb über den 14. Februar hinaus verlängert wird.

Unterschiede bei Inzidenz: Kretschmann hat keine Erklärung

Warum die Unterschiede bei den Infektionen zwischen den einzelnen Landkreisen in Baden-Württemberg teilweise so groß sind? Darauf habe Kretschmann jedoch keine Erklärung. "Wir haben im ganzen Verlauf der Corona-Pandemie oft solche Entwicklungen, die ich nicht erklären kann", sagte er. Lucha verwies dabei auf sogenannte Clusterausbrüche wie etwa in Oberschwaben, als sich Ansteckungen in Pflegeeinrichtungen häuften. In Heilbronn sei die Lage jedoch eine andere. Dort gebe es keine Hotspots, die Infektionen verteilen sich Lucha zufolge über den gesamten Stadtkreis. Der Stadtkreis Heilbronn verzeichnet derzeit eine Sieben-Tages-Inzidenz von 198,3 (Stand gestern: 16 Uhr), während die Inzidenzen in anderen Kreisen deutlich niedriger liegen.

Kretschmann: Im Sommer genug Impfstoff vorhanden

"Mir persönlich hat der Gipfel keine neuen Erkenntnisse gebracht, aber welche bestätigt und untermauert", erklärte Kretschmann mit Blick auf den gestrigen Impfgipfel mit Bund und Ländern. Der Gipfel habe gezeigt, dass die Impfknappheit in Deutschland aktuell nicht behebbar sei. Auch wenn die EU mehr Dosen bestellt hätte, wären diese nicht angekommen, so Kretschmann. Der Grund seien die Kapazitätsengpässe in der Produktion und nicht die Verträge der Regierung. Jedoch machte Kretschmann auch Hoffnung auf mehr Impfdosen: "Im Übergang vom ersten auf das zweite Quartal kommt Entspannung und im Sommer haben wir genug Impfstoff."

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält die Frustration wegen der knappen Impfkapazitäten für nachvollziehbar. SWR

Baden-Württemberg plant einfachere Vergabe von Impfterminen

Neben dem Problem der Impfstoffknappheit kämpft Baden-Württemberg auch immer wieder gegen längere Wartezeiten und Probleme bei der Terminvergabe für die Impfungen. Nun soll Entlastung kommen: Wer einen Impftermin vereinbaren will, könnte sich bald auf einer Art Warteliste registrieren lassen. An einem entsprechenden System werde derzeit gearbeitet, teilte Lucha mit. Alle Registrierten bekämen dann einen Termin mitgeteilt, sobald es freie Plätze gebe. Bisher musste man mehrmals täglich anrufen, das solle sich ändern. Details zum sogenannten Recall-System will die Landesregierung am Freitag bekannt geben. Die Wartelisten könnten gelten, "solange wir den Mangel verwalten", so Lucha.