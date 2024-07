Verteidigungsminister Pistorius besucht ABC-Abwehrkommando in Bruchsal

Nach den Regenfällen der vergangenen Tage zeigt sich am Dienstag hin und wieder die Sonne.

Ab dem späten Nachmittag tauchen von der Pfalz her aber wieder einzelne Schauer oder Gewitter auf. Südlich der Donau bleibt es am längsten trocken. Bei teils böigem Westwind erreichen die Temperaturen 21 bis 27 Grad.