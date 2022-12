per Mail teilen

Wer Schulden hat, traut sich oft nicht zur Beratungsstelle. Daher will das Land diese einfacher zugänglich machen - beispielsweise in Kitas, Schulen oder Familienzentren.

Mit 400.000 Euro unterstützt das Land Baden-Württemberg neun Projekte gegen die Überschuldung von Familien. Das Geld geht laut Sozialministerium an neun Schuldnerberatungsstellen aus verschiedenen Stadt- und Landkreisen. Familien sollen dabei leichter erreicht werden und frühzeitiger Hilfe erhalten.

"Wir müssen verschuldete Familien möglichst früh erreichen, um insbesondere die Folgen einer Überschuldung für die Kinder und Jugendlichen abzuwenden."

Beratungsangebote sollen leichter zugänglich sein

Die Projekte beruhen auf Ergebnissen des neuen "GesellschaftsReport BW" des Statistischen Landesamts. Dieses hatte dabei auch Mitarbeitende an Schuldnerberatungsstellen nach ihren Erfahrungen gefragt. Die gaben an, dass Überschuldete aus Scham- und Schuldgefühlen oft zögerten, sich an die Beratungsstellen zu wenden. Auch Studien belegen dies.

Um das zu umgehen, könne man die Beratung dort hinbringen, wo betroffene Menschen ohnehin sind, heißt es im Report - beispielsweise in Kitas und Schulen, Familien- oder Mütterzentren. Dort könnte Personal geschult werden, Anzeichen einer drohenden Überschuldung zu erkennen und direkt an die Beratungsstellen zu vermitteln. Eine andere Möglichkeit sei, die Beratungsstellen direkt an diese Orte zu verlagern.

"Für uns wäre es schön, wir könnten in den Gemeinden sein. Das wäre sinnvoll, weil da dann ein sehr niederschwelliges Angebot wäre. Wenn da sowieso jemand sitzt, dann geh ich auch mal vorbei."

Alleinerziehende besonders von Überschuldung betroffen

Insgesamt waren 2021 laut Schuldner-Atlas Deutschland der Wirtschaftsauskunftei Creditreform 6,4 Prozent der volljährigen Bevölkerung in Baden-Württemberg überschuldet. Alleinerziehende sind im Vergleich zu ihrem Anteil an der Bevölkerung unter den Ratsuchenden bei den Beratungsstellen laut "GesellschaftsReport BW" "deutlich überrepräsentiert". Erste Studien zeigten, dass die Corona-Pandemie dies verschärft habe. Erwartet wird, dass gestiegene Lebenshaltungs- und Energiekosten zu weiterer Überschuldung von Familien führt.

In Baden-Württemberg gibt es rund 110 in der Regel kostenlose Schuldnerberatungsstellen. Etwa 40 davon werden von Stadt- und Landkreisen geführt, die restlichen von der freien Wohlfahrtspflege. Eine Interaktive Karte mit Angeboten findet sich hier bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung.