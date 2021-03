In Baden-Württemberg startet am Montag ein Pilotprojekt, bei dem auch in Hausarztpraxen Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden sollen. Allerdings kommt nur eine bestimmte Zielgruppe zum Zuge.

Derzeit wird in Baden-Württemberg nur in den Impfzentren oder durch mobile Impfteams gegen das Coronavirus geimpft. Nun beginnt ein Pilotprojekt, bei dem auch in Hausarztpraxen Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden sollen. Das Angebot richtet sich an über 80-Jährige, wie die Landesregierung am Donnerstag bekannt gab.

Hausärzte sind erfahren bei Grippeimpfungen

In den kommenden sechs Wochen wird dazu in 40 Praxen in ganz Baden-Württemberg der mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft. Dabei sollen die Voraussetzungen für einen reibungslosen Übergang zum Impfen in Hausarztpraxen geschaffen werden. Grippeimpfungen werden bereits in der Regel von Hausärzten durchgeführt.

Im ganzen Land sollen die Impfungen gegen das Coronavirus losgehen, sobald die Zahl der verfügbaren Impfdosen die Kapazität der Impfzentren übersteigt. Derzeit ist dies aber noch in weiter Ferne, am Wochenende war bekannt geworden, dass keine separaten Impfdosen für Klinikbeschäftigte mehr vorgehalten werden, weil der Impfstoff noch knapp ist. Allerdings sollen noch im März rund 52.000 zusätzliche Dosen des Biontech-Impfstoffes verfügbar sein, gab das Sozialministerium vergangene Woche bekannt.

Biontech-Impfstoff leichter lagerbar als angenommen

Mittlerweile steht fest, dass der Biontech-Impfstoff bis zu zwei Wochen bei -15 Grad Celsius haltbar ist und somit auch in herkömmlichen pharmazeutischen Kühlfächern aufbewahrt werden kann. Bei seiner Zulassung galt er noch als schwierig zu lagern, weshalb zunächst nicht davon ausgegangen wurde, dass er in Hausarztpraxen eingesetzt werden würde.

Eine Millionste Impfung in BW erwartet

Seit Beginn der Impfungen Ende Dezember wurden in Deutschland nach Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Freitag rund 7,3 Millionen Impfstoffdosen verabreicht. In Baden-Württemberg rechnet man laut Sozialministerium demnächst mit der einmillionsten Impfung.

In der EU sind bisher die Impfstoffe der drei Hersteller Pfizer/Biontech, Moderna und Astrazeneca zugelassen. Am 11. März wird die Europäische Arzneimittel-Agentur voraussichtlich auch die Zulassung des Impfstoffes des US-Herstellers Johnson & Johnson empfehlen.