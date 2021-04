Noch lange sind nicht alle Menschen in Baden-Württemberg geimpft, doch das Land verspricht Besserung. Schon im Mai soll das Land laut Gesundheitsministerium pro Woche 300.000 Impfdosen erhalten. In vielen anderen Ländern ist die Impfstoffversorgung deutlich schlechter. Um das zu ändern, sammeln Ärzte, die in Ravensburg gegen Corona impfen, jetzt Spenden.

Sendung am So , 18.4.2021 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW