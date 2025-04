Laichinger Physiotherapeut stellt sich gegen Digitalisierung seiner Praxis

per Mail teilen

Die Digitalisierung kann zwar Vorteile haben, aber nicht in seinem Bereich, sagt ein Laichinger Physiotherapeut. Er kämpft gegen die Zwangs-Digitalisierung seiner Praxis.

Kai Kresse ist 64 Jahre alt und Physiotherapeut mit Leib und Seele. In Laichingen im Alb-Donau-Kreis hat er eine Praxis. Statt einem Computer pflegt er seine Karteikarten im Karteikasten. Termine machen er oder seine Mitarbeiterinnen am Telefon aus. Handschriftlich eingetragen in einen Kalender aus Papier auf dem Schreibtisch. Eine Internetseite, braucht er nicht. "Wir haben keine Internetseite, wir brauchen das nicht. Viel zu teuer. Wir haben eine immense Mundpropaganda. Und die geht weiterhin auch im digitalen Zeitalter und zwar genauso gut wie vorher."