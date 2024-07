Pfungstadt und Vöcklabrug erreichen Halbfinale bei der Faustball-Klub-WM

Es gibt eine junge und spektakuläre Disziplin im Klettersport: Speedklettern. Alles, was in dieser Szene schon Rang und Namen hat, hat sich an diesem Wochenende in Bad Wimpfen bei Heilbronn getroffen. Dafür wurde in der historischen Altstadt extra ein 17 Meter hoher Kletterturm aufgebaut. Und auf dem zeigte auch der aktuell beste Deutsche, Leander Carmanns, was er kann.