Diskussion um Corona-Impfpflicht in der Pflege: Heimleiterin warnt vor Kündigungen

Die Diskussion um einer Impfpflicht im Pflegebereich geht weiter. Eine Pflegeheimleiterin aus Baden-Württemberg ist dagegen - sie warnt mit Blick auf den Personalmangel.

Nach den Beschlüssen der Gesundheitsministerkonferenz zum Umgang mit den steigenden Corona-Infektionszahlen geht die Diskussion um den Schutz der vulnerablen Gruppen weiter. So forderte beispielsweise Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagsausgaben), der Deutsche Ethikrat solle sich noch einmal mit einer Impfpflicht für Pflegekräfte befassen.

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund will eine solche Pflicht zur Impfung gegen Covid-19 für Personen, die in medizinischen Einrichtungen, Alten- und Pflegeheimen arbeiten. Diese solle auch für Lehr- und Betreuungspersonal in Kitas, Schulen und Behinderteneinrichtungen gelten, heißt es in einem Beschluss, den die Ärzte-Vereinigung nun auf einer Hauptversammlung fasste.

Pflegeheim-Leiterin aus Baden-Württemberg gegen Corona-Impfpflicht

Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hatten sich in dieser Woche für eine Impfpflicht im Pflegebereich ausgesprochen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hingegen lehnt eine Pflicht zur Impfung nach wie vor ab.

Nicola Laukenmann, Leiterin des Pflegeheims "Im Sonnengarten" in Buchen im Odenwald (Neckar-Odenwald-Kreis), ist ebenfalls gegen eine Impfpflicht.

Impfpflicht in der Pflege könnte Personalmangel verstärken

Die Frage nach einer Impfpflicht stelle sich für sie mit Blick auf den akuten Personalmangel in der Pflege aktuell nicht.

"Viele gute und wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden dann wahrscheinlich kündigen. Und das kann aktuell keiner in der Pflegebranche verkraften."

Aktuell habe sie in ihrer Einrichtung nicht mit Infektionsgeschehen zu kämpfen. Die geimpften Mitarbeiter werden laut Laukenmann einmal in der Woche getestet - ungeimpfte dagegen täglich.

Heimleiterin plädiert zur täglichen Testpflicht für alle

Aus Sicht von Laukenmann würde man sich mit einer Impfpflicht im Pflegebereich "in eine Scheinsicherheit begeben", weil Geimpfte das Virus trotzdem übertragen könnten und weniger getestet würden als Ungeimpfte. "Ich glaube, das ist schon in meinen Augen eine große Sicherheitslücke", sagt sie.

In diesem Zusammenhang steht aktuell auch der vermehrte Einsatz von Corona-Tests zur Diskussion. So tritt der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes für Corona-Tests auch bei Geimpften ein, bevor sie Zutritt zu Krankenhäusern und Heimen erhalten. Ebenso sieht das Heimleiterin Laukenmann: "Da plädiere ich wirklich, auch wenn es sehr lästig ist für alle für eine tägliche Testpflicht in den Einrichtungen."