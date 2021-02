Die rund 100.000 Pflegekräfte in Baden-Württemberg wünschen sich eine Pflegekammer - so wie etwa das Handwerk eine Handwerkskammer hat. Deshalb sind die Württembergischen Rotkreuzschwestern am Mittwoch in Stuttgart auf die Straße gegangen.

Sendung am Mi , 17.2.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW