Es ist eine Frage, die immer wieder zu kontroversen Diskussionen führt: Macht es Sinn, (in der Grundschule) auf Noten zu verzichten und die Schulkinder anders zu bewerten? An der Kuppelnau-Schule in Ravensburg ist zum Start ins neue Schuljahr an einer weiteren Schule der Modellversuch angelaufen. Wir waren vor Ort und haben ein erstes Stimmungsbild eingefangen: