Stuttgarter Flughafen verzeichnet hohe Passagierzahlen zu Beginn der Pfingstferien

Am Stuttgarter Flughafen sind die Pfingstferien direkt zu Beginn spürbar: Am Freitag gab es die meisten Starts und Landungen. Rund 260 Flugzeuge kamen am Flughafen an oder verließen ihn. Besonders viele Urlauberinnen und Urlauber zog es von der baden-württembergischen Landeshauptstadt aus nach Mallorca und Antalya. Laut Flughafengesellschaft sind die Zahlen in den Ferien manchmal sogar wieder gleich hoch wie 2019, als die Pandemie noch nicht begonnen hatte. Der SWR hat sich unter den Fluggästen umgehört.