In Karlsruhe, Mannheim oder Heidelberg etwa haben viele am Pfingstsonntag die Corona-Lockerungen genossen. In Stuttgart können die Wirte davon im Moment nur träumen. Dort gab es Verwirrung wegen der anstehenden Öffnungen.

Sendung am So , 23.5.2021 19:45 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW