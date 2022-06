per Mail teilen

In 27 Gärten der Ooswinkel-Siedlung in Baden-Baden wurden Spuren der Chemikalie PFC gefunden. Die Erde wurde vor 20 Jahren von einem Komposthändler aufgebracht und nun wegen eines neuen Mieters erstmals auf die Chemikalie überprüft. Die betroffenen Bewohner wurden angehalten, kein selbst in den Gärten angebautes Obst und Gemüse mehr zu essen, bis weitere Untersuchungsergebnisse vorliegen.