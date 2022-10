Singener Münchriedhalle für Geflüchtete? Stadtsportverband und Kommune protestieren

Woche für Woche kommen hunderte Menschen - auch aus der Ukraine - in Baden-Württemberg an, die Schutz suchen und diesen auch bekommen sollen. Darüber herrscht Einigkeit. Nur wo? Das ist in vielen Landkreisen eine der drängendsten Fragen. In Singen (Kreis Konstanz) setzt sich der Oberbürgermeister Bernd Häuser (CDU) nun gegen eine Nutzung der Münchriedhalle für Geflüchtete ein.