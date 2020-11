In Baden-Württemberg machen Eltern weiter mobil für die Einführung des G9-Schulsystems. Die Online-Petition "G9 jetzt Baden-Württemberg" mit diesem Ziel wurde zwischenzeitlich von über 63.000 Personen in Baden-Württemberg unterzeichnet und soll nun in den kommenden Wochen dem Landtag vorgelegt werden. Initiiert wurde sie von zwei Müttern von Gymnasialschülern, die den Alltag der Schüler für zu überladen halten. Die erschwerten Umstände durch die Corona-Pandemie und das Bedürfnis der Schüler und Eltern, den verpassten Stoff nachzuholen, habe die Situation zusätzlich erschwert. Bereits im Juni 2018 wurde die Petition von der baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) abgewiesen. Damals zählte die Petition 30.000 Stimmen. Eine Rückkehr zu G9 stehe nicht zur Debatte, hieß es dazu am Montag auf SWR-Anfrage aus dem Kultusministerium.